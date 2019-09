Margot Wallström siger, at hun går som udenrigsminister for at kunne være mere sammen med sin familie.

Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, træder tilbage. Det har hun meddelt statsminister Stefan Löfven ifølge avisen Dagens Nyheter.

- Jeg gør det for at kunne være mere sammen med min mand, mine børn og mine børnebørn, forklarer Wallström til avisen.

Den 64-årige socialdemokrat har været udenrigsminister siden 2014.

Hun var fra 2004 til 2010 næstformand i EU-Kommissionen og fra 2010 til 2012 særlig rapportør for FN om seksuelle overgreb i krig og konflikter.

- Jeg har helhjertet arbejdet på opgaven med at gøre Sverige sikkert, respekteret i verden og værdsat som samarbejdspartner. At sammen med andre møde vor tids store udfordringer, skriver hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/