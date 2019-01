Talmannen udtrykker kritik af forhandlingsforløb, fordi der stadig er uafklarede spørgsmål.

I Sverige siger Riksdagens talman, Andreas Norlén, at han vil føre drøftelser med partilederne onsdag, og at han derefter vil nominere en statsministerkandidat. En afstemning vil finde sted i Riksdagen i denne uge.

Talmannen udtrykker kritik af forhandlingsforløbet, som har været langt, og han mener, at alle usikkerheder burde være fjernet.

Det kom mandag frem, at Vänsterpartiet ikke vil lade Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, blive statsminister, som situationen ser ud lige nu.

Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, sagde mandag på et pressemøde, at han understreger, at partiet ønsker Löfven som statsminister. Men han tilføjer, at "vi ikke er der endnu" i forhold til at nå frem til en tilfredsstillende regeringsaftale.

