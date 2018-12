Både socialdemokraten Stefan Löfven og Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har mulighed for at forhandle.

En tredje afstemning om en ny svensk statsminister finder ikke sted i Riksdagen inden jul.

Det siger talman Andreas Norlén onsdag.

Talmannen, der er formand for Riksdagen, siger, at en ny afstemning om en statsministerkandidat finder sted den 16. januar.

Han siger, at han gerne havde set en afstemning inden jul, men at partilederne har sagt, at der er for kort tid.

Det er ikke klart, om det bliver socialdemokraten Stefan Löfven eller Moderaternas leder, Ulf Kristersson, der bliver den næste statsministerkandidat.

Det vil afhænge af kommende forhandlinger.

Ved det svenske valg 9. september blev Socialdemokraterna det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre.

Talmannen siger, at han håber, at han ikke bliver nødt til at udskrive et nyvalg. Men han tør ikke sige, hvordan chancerne er, for at det vil lykkes at få en statsministerkandidat på plads.

Den 10. januar vil talsmanden give en melding til offentligheden om, hvordan regeringsforhandlingerne går.

14. januar vil han gøre det klart, hvem han nominerer som kandidat til statsministerposten.

Et flertal i Riksdagen med stemmerne 200-116 sagde fredag i sidste uge nej til en ny regering med den socialdemokratiske leder, Stefan Löfven, som statsminister.

Ulf Kristersson forsøgte tidligere at danne regering med Kristdemokraterna. Men den konstellation blev stemt ned i Riksdagen. 154 stemte for, mens 195 stemte imod.

En tredje afstemning om en mulig regering sker den 16. januar.

Først når Riksdagens formand fire gange har fået nej fra Riksdagen til de kandidater, han foreslår som regeringsledere, kan han udskrive nyvalg.

