47-årige Kent Östling har fået sig noget af en titel. Ikke sådan en titel man gerne vil have.

Han er den corona-patient i Sverige, der har været allermest syg.

Det er i hvert fald det, lægerne på den anden side af sundet kalder ham efter hans voldsomme sygdomsforløb, skriver Aftonbladet.

I 61 dage lå den svenske brandmand i respirator, og i 35 dage var han tilkoblet en ECMO-maskine, der helt eller delvist overtager patienters hjerte-lunge-funktion.

Lægerne var overbeviste om, at han ikke ville klare den, da han lå der og svævede mellem liv og død.

Selv var Kent Östling også næsten trådt over på den anden side.

Det var han i hvert fald i det eneste, han kunne forholde sig til. Sine tanker.

Han havde nemlig både mareridt og hallucinationer, mens han lå tilkoblet maskinerne.

»Jeg drømte, at jeg var død og lå i kisten. Jeg tog min kone og mine børn med i kisten og fløj og prøvede at forklare dem, at jeg kunne flyve nu,« siger Kent Östling til Aftonbladet.

Kent Östling havde mærket de første symptomer i form af træthed 21. marts, og da han næste dag vågnede med 41 i feber, gik det stærkt.

I næsten to måneder hang hans liv i en tynd tråd, og da han vågnede igen 13. maj, kunne han ikke genkende den mand, han så i spejlet.

Han så et spøgelse, siger han. En helt grå skikkelse.

I 75 dage havde han hverken set sig selv i spejlet eller fået et bad, og nu stod der er en ranglet mand foran ham, der både havde tabt 28 kilo fedt og muskler og groet langt hår og lange negle.

Kent Östling er i dag tilbage på sit arbejde på brandstationen på deltid. Dog kun på selve stationen. Hans krop er nemlig langtfra kommet sig endnu.

Restitueringsperioden for en patient, der har ligget i respirator i to uger, er mellem seks og 12 måneder. For Kent Östling, der har sovet i to måneder, tager det en god portion længere tid.

Han har mistet både smags- og lugtesans, han har generel følelsesløshed og en dårligere stedsans. Derudover har han ar på lunger og hjerte, og hans membran, den muskel, der får lungerne til at trække vejret, er halvt lammet.

Men den svenske mand kæmper videre og ser positivt på livet. Hans første mål var at blive fri fra iltapparat og danse med sin kone igen. Han har nået begge mål.

Nu er hans eneste mål for fremtiden at være en god far og et godt menneske, siger han.