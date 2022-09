Lyt til artiklen

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson (S), erkender valgnederlag for hendes regering ved pressemøde onsdag aften.

- Jeg vil i morgen indgive min afskedsbegæring, siger Andersson på et tidspunkt, hvor næsten alle stemmer er optalt.

Dermed står den borgerlige blok - mod Moderaternas leder Ulf Kristersson i spidsen - til at skulle forsøge at danne en ny regering.

De borgerlige partier har 175 eller 176 mandater mod 173 eller 174 til den røde blok, viser det foreløbige resultat kort før stemmeoptællingens afslutning.

Til trods for at Socialdemokraterna mister regeringsmagten, siger Andersson, at hendes parti har haft et godt valg med den største fremgang i 20 år.

– Jeg er stolt og taknemlig over, at mere end to millioner svenskere har valgt at stemme på Socialdemokraterna, siger den afgående statsminister.

Med en opbakning på omkring 30,4 procent er partiet Sveriges suverænt største - foran Sverigedemokraterna og Moderaterna.

- Når en ny regering er kommet på plads kommer jeg til at lede Socialdemokratiet i oppositionen, fastslå Andersson.

- Vi socialdemokrater er klar til at samarbejde med alle, som vil være en del af løsningen på de problemer, som Sverige står over for, siger hun.

/ritzau/