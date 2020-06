I dag ville have gjort en ting mellem det, vi har gjort, og det, resten af verden har gjort, siger Tegnell.

Sverige burde have truffet flere forholdsregler mod det nye coronavirus fra begyndelsen, siger statsepidemiolog Anders Tegnell til Sveriges Radio.

- Skulle vi komme til at støde på samme sygdom med præcis den viden, som vi har i dag, tror jeg, at vi ville have gjort en mellemting mellem det, som Sverige har gjort, og det, som resten af verden har gjort, siger Tegnell til nyhedsprogrammet Ekot.

- Ja, jeg mener, at der eksisterer et forbedringspotentiale i det, som vi har gjort i Sverige, helt klart. Og det er godt at vide mere eksakt, hvad man skal lukke ned for at hindre smittespredning bedre.

Sverige har valgt en noget anden strategi i kampen mod coronavirus end de fleste andre lande.

Blandt andet har landets skoler og restauranter på intet tidspunkt været beordret lukket.

/ritzau/