Sveriges strategi under coronakrisen har vakt opsigt, men statsepilog mener, at modellen er holdbar.

Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, mener, at Danmark begynder at gå den svenske vej i coronastrategien.

Det siger han i et interview med DR, hvor han bliver spurgt, om ikke Sverige står alene med landets coronastrategi, hvor samfundet i høj grad er holdt åbent.

- Nej, det er jo ikke rigtig sandt. Tværtimod så begynder flere lande nu, blandt andet Danmark, at rette sig efter den svenske vej ved at åbne skolerne og gå efter en blidere model, siger Anders Tegnell til DR.

I weekenden passerede de nordiske lande 3000 dødsfald som følge af coronavirus. Langt de fleste af dødsfaldene er fundet sted i Sverige.

Sverige, der har cirka 10,2 millioner indbyggere, har registreret 2194 coronarelaterede dødsfald. Danmark, som har cirka 5,8 millioner indbyggere, har registreret 422 coronarelaterede dødsfald.

Sverige har skilt sig ud i forhold til det meste af Europa, når det kommer til håndteringen af coronavirus.

Mens Danmark lukkede store dele af samfundet i marts, fortsatte den svenske hverdag stort set som den plejede med åbne skoler, caféer, træningscentre og butikker.

I stedet for en nedlukning har både regeringen og sundhedsmyndighederne appelleret til, at det svenske folk selv tager ansvar for at minimere smitterisikoen.

Anders Tegnell er i den grad kommet i centrum som statsepidemiolog i Folkhälsomyndigheten, der er Sveriges pendant til Sundhedsstyrelsen.

Han er blevet ansigtet udadtil på den svenske strategi, hvor det ifølge ham er vigtigt at beskytte de ældre, mens man lader smitten sprede sig så langsomt som muligt hos resten af befolkningen.

Strategien har løbende fået kritik fra flere forskere. Men Tegnell mener, at de meget strikse nedlukninger på sigt ikke er gode, da de kun kan holdes et begrænset tidsrum.

Han mener, at Sverige har fundet en holdbar model, som andre lande måske kan lære noget af.

/ritzau/