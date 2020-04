Antallet af alvorligt syge og døde coronasmittede i Sverige og i resten af verden fortsætter med at vokse hurtigt.

Det får statsepidemiolog Anders Tegnell - Sveriges svar på Søren Brostrøm - til at tegne et dystert billede, skriver Aftonbladet.

I hele verden er der onsdag konstateret over tre millioner smittede og over 217.000 omkomne. I Sverige kunne man onsdag melde om 107 nye dødsfald, og landet er nu samlet set oppe på 2.462 døde med coronavirus.

Det fik Anders Tegnell til at understrege coronavirussens historiske omfang på et pressemøde med de svenske sundhedsmyndigheder.

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell til onsdagens pressekonference i Stockholm, Sverige

Han sagde blandt andet, at det er længe siden, verden har oplevet noget lignende, og at vi skal indstille os på, at kampen mod coronavirus kommer til at fortsætte længe.

På pressemødet fortalte Anders Tegnell også, at man har kunnet se, at statistikken over døde i Sverige har et efterslæb på cirka ni dage.

»Nu nærmer vi os 2.500 døde, hvilket er rigtigt mange, og et tal vi ikke har set med nogen anden sygdom i meget lang tid,« sagde han ifølge Aftonbladet.

Anders Tegnell kunne også fortælle, at der lige nu tegner sig et billede af en øget smittespredning i Sverige, og at regioner som Halland og Värmland har en stigning i antallet af bekræftede smittede.

Stockholm er hårdt ramt af coronavirussen og byens hospitaler har meldt om, at de er presset til det yderste. Men på byens cafeer og restauranter, kan gæster stadig nyde en øl i solen.

Han sagde, at det endnu er usikkert, om stigningen skyldes, at der ikke er blevet registreret tilfælde henover weekenden, eller om tallene reelt stiger, men han opfordrede under alle omstændigheder til at følge myndighedernes anbefalinger.

Især de steder i Sverige, der lige nu oplever en stigning i antallet af smittede.

Anders Tegnell har vakt opsigt siden coronavirussens udbrud, fordi han har stået i spidsen for Sveriges håndtering af epidemien, der er markant anderledes end i de fleste andre lande.

I stedet for at indføre lockdown og lukke skoler, børnehaver, fitnesscentre og restauranter, har de svenske myndigheder ladet samfundet være åbent og har opfordret svenskerne til at følge anbefalingerne om øget håndhygiejne og god afstand.