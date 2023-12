Efter Folketinget har vedtaget forbud mod koranafbrænding, vil svenske socialdemokrater også have lovændring.

Sveriges største oppositionsparti, Socialdemokraterna, vil have ændret loven for at stoppe afbrænding af koraner.

- Vores holdning er, at man bliver nødt til at ændre lovgivningen, siger partiets retspolitiske ordfører, Ardalan Shekarabi.

Sveriges regering, der består af højrepartierne Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna, er lige nu ved at se på, om afbrænding af koraner kan forbydes med henvisning til rigets sikkerhed.

Socialdemokraterna mener derimod, at man skal se mere i retning mod paragraffer om optøjer eller hetz mod en befolkningsgruppe.

- Nu har det andet land i samme situation løst problemet og sat en stopper for koranafbrændinger, mens regeringen og Sverigedemokraterna ikke tager nogen initiativer, siger Shekarabi.

Meldingen kommer, efter at Folketinget i Danmark torsdag vedtog en lov mod utilbørlig behandling af skrifter med betydning for trossamfund - ofte omtalt som koranloven.

Det indvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) henviser til ytringsfriheden og udtrykker kritik af den danske beslutning.

- I mange tilfælde er Danmark et foregangsland, men her er de virkelig faret vild, siger Jessica Stegrud, der er medlem af SD's bestyrelse.

Heller ikke Centerpartiet ser på nuværende tidspunkt behov for en svensk lovændring.

- Ytringsfriheden har ofte en pris. Hvis man skulle have friheder, der er så smalle, at ingen bliver krænket, når du udnytter din frihed, så er de jo ikke så meget værd, siger partiets retspolitiske ordfører, Ulrika Liljeberg.

Den nye danske lov gør det blandt andet strafbart at afbrænde koraner og andre bøger med betydning for religiøse samfund. Strafferammen er op til to års fængsel.

Loven kommer, efter at der over foråret, sommeren og efteråret har været en række koranafbrændinger i både Sverige og Danmark. Afbrændingerne har vakt vrede i flere lande med en overvejende muslimsk befolkning.

/ritzau/TT