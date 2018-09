Sveriges talman er afgørende for regeringsdannelse og for samarbejdet i Riksdagen

Stockholm. Sveriges Riksdag er samlet for at vælge en talman eller parlamentsformand, som får stor betydning for den kommende regeringsdannelse.

Det anses for givet, at de borgerlige partiers kandidat, Andreas Norlén fra Moderaterna, bliver valgt til den vigtige post og dermed kommer til at udpege den næste statsminister.

Talmannen kommer traditionelt fra det parti, som har fået flest stemmer, men denne tradition er blevet brudt i den nuværende situation.

Talman har tre vicetalmän til at hjælpe sig. Disse kommer som regel fra det andet- og tredjestørste parti.

Det er dog kompliceret for mange medlemmer af Riksdagen at få valgt den anden vicetalman, da denne post i henhold til traditionen skulle gå til Sverigedemokraterna (SD).

Mandag formiddag meddelte Socialdemokraterna, at partiet ville stemme på Vänsterpartiets kandidat. Det betyder ifølge TT, at SD's kandidat, Björn Söder, bliver stemt ned.

Mandagens møde er det første efter valget i Sverige 9. september.

Talman er det højeste embede, man kan vælges til i Sverige. Formelt set er det talmannen, som leder arbejdet i Riksdagen, som har 349 medlemmer. Han får dermed afgørende betydning for en regeringsdannelse.

Han kommer med forslag til, hvem der skal være statsminister efter at have ført forhandlinger med de forskellige partiledere.

Talmannen har fire forsøg til at foreslå en statsminister. Hvis ingen af hans kandidater godkendes, skal der udskrives et nyt valg.

Det er fortsat uklart, hvilken regering Sverige får, da både den røde og den blå blok er uden klart flertal, da ingen af blokkene vil samarbejde med Sverigedemokraterna.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, siger, at Alliansen så hurtigt som muligt vil holde den obligatoriske statsministerafstemning, hvor Stefan Löfven ventes at blive afsat.

