En øget sikkerhedstrussel fra Rusland får den svenske regering til at foreslå et markant øget forsvarsbudget.

Sveriges regering vil øge sit forsvarsbudget med cirka 40 procent over de næste fem år. Og antallet af personer, der indkaldes til værnepligt, skal fordobles.

Det siger den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, torsdag på et pressemøde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen lægger op til at gradvist at øge forsvarsbudgettet med 27,5 milliarder svenske kroner frem mod 2025.

- Vi har en situation, hvor den russiske side er villige til at bruge militære midler til at opnå politiske mål, siger Peter Hultqvist.

- På den baggrund har vi en ny geopolitisk sikkerhedssituation, som vi må håndtere.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er regeringens mål, at Sverige skal kunne klare sig i tre måneders krig, indtil international hjælp kommer til undsætning.

Hvorvidt dette nål kan nås med det nye budgetforslag, vil Hultqvist ikke vurdere, skriver TT.

I modsætning til Danmark er Sverige ikke medlem af forsvarsalliancen Nato, som svenskerne dog har et tæt samarbejde med.

Øget russisk aktivitet har i august fået det svenske forsvar, Försvarsmakten, til at øge sin tilstedeværelse i Østersøen.

Det er særligt overvågningen af sydøstlige og centrale dele af Østersøen, der i den forbindelse er blevet styrket. Også på øen Gotland har Sverige indsat øget militær tilstedeværelse.

I september kritiserede den svenske regering Rusland, efter at to krigsskibe sejlede gennem svenske havområder uden tilladelse.

Derudover har Sverige gentagne gange klaget over, at russiske militærfly flyver for tæt på svenske fly og krænker Sveriges luftrum.

Ifølge regeringens nye udspil skal det styrkede forsvarsbudget sikre flere ansatte i militæret.

Antallet skal hæves fra de nuværende 60.000 til omkring 90.000, lyder det fra regeringen.

Derudover skal flåden blandt andet sikres en ekstra ubåd, ligesom militærets våbensystemer skal opgraderes.

