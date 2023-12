Svensk økonomi er i tilbagegang, nøjagtigt som i Danmark og andre lande. Faldende forbrug er en af årsagerne.

Økonomien i Sverige har igennem længere tid vist svaghedstegn, og det understreges i den opgørelse over landets bruttonationalprodukt, som er offentliggjort onsdag.

Den viser, at svensk økonomi skrumpede med 0,3 procent i tredje kvartal.

Dermed har der været negativ vækst i to på hinanden følgende kvartaler, og det er den tekniske definition på, at et land er i recession, altså økonomisk tilbagegang.

Det er hovedsageligt de høje renter og den tilsvarende inflation, der gør ondt på svenskerne, som har færre penge til rådighed og mindre købekraft.

Derfor er privatforbruget faldet fem kvartaler i træk, og detailhandlen har også været i tilbagegang det seneste halvandet år. Så betyder det mindre i det samlede billede, at eksporten er styrket i perioden.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, vurderer at den svage svenske økonomi vil gå ud over de danske virksomheder, der er afhængig af stærk svensk efterspørgsel.

- Recession i Sverige kan give modvind til dansk økonomi og især de mange små- og mellemstore danske virksomheder, hvor Sverige er et af de vigtigste danske eksportmarkeder.

Sverige er Danmarks tredjestørste eksportmarked efter USA og Tyskland.

Danmark har ligesom Sverige oplevet tilbagegang i økonomien de seneste to kvartaler, hvis man skal tro den foreløbige bnp-indikator fra Danmarks Statistik.

Og en del af tilbagegangen herhjemme skyldes faktisk, at netop eksporten har haft det svært.

/ritzau/