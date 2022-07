Lyt til artiklen

Det var ikke ligefrem en voldsepisode, der gik ubemærket hen, da den verdensberømte rapper A$AP Rocky blev varetægtsfængslet og sigtet for grov vold efter et slagsmål i Stockholm i 2019.

Tværtimod blev der skabt internationale overskrifter fra dag ét, hvor adskillige personer og berømtheder sprang til og krævede, at den verdensberømte rapper skulle løslades.

Én af dem var den nu tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

I første omgang var Trump i kontakt med Svergies daværende premierminister Stefan Löfven, hvor han tilbød personligt at betale for en løsladelse af rapperen.

Men det blev afvist, da sådan en ordning ikke bruges i Sverige.

Nu afslører Sveriges Justitsminister Morgan Johansson, at Trump gik så langt, at han truede Sverige med handelsrestriktioner, hvis rapperen ikke blev løsladt.

Det fortæller justitsministeren til Dagens Nyheter ifølge Dagbladet. Derfor var Svergie nødsaget til at kontakte EU-Kommissionen for at bede om deres støtte.

»Hvis du forsøger at gøre sådan noget mod Sverige, hvad vil du så forsøge at gøre mod et lidt svagere land, som ikke har EU i ryggen?« siger Johansson til mediet.

Samtidig understreger han, at Trumps trussel viser, hvor vigtigt det er at »stå op for vores juridiske principper og ikke tage vores demokrati forgivet.«

Men på trods af, at det ikke lykkedes Trump at få rapperen løsladt, så forsøgte han alligevel at hjælpe på en masse andre områder. Blandt andet blev præsidentens egen gidselekspert, Robert O'Brien, sendt til Stockholm for at deltage i retssagen.

Ligeledes sendte den amerikanske regering også et brev, der advarede Sverige om »negative konsekvenser,« hvis anklagerne mod stjernen ikke frafaldt.

I samme brev stod der, at USA også krævede, at A$AP Rocky måtte bo på hotel. Rapperen blev i august 2019 fundet skyldig i vold. Han blev sammen med to andre tiltalte i sagen idømt en betinget fængselsstraf.