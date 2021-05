Tonen var skærpet, da svenske partier debatterede asyl- og indvandringsområdet. Højrefløjen har et modforslag.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, er kommet under pres fra fire partier uden for regeringen - Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) og Sverigedemokraterna (SD) - for at stramme op på indvandringsområdet.

De fire partier vil begrænse undtagelser i kravene for at få permanent opholdstilladelse i Sverige.

De vil også indsnævre et forslag om humanitær beskyttelse, som den socialdemokratiske regering for nylig har fremlagt. Den giver børn og voksne uden asylgrund mulighed for at blive i Sverige.

Socialdemokraterna, Vänster og Centerpartiet vil give nogle migranter mulighed for at blive i Sverige. Og sammen har de flertal for det i Riksdagen.

Det vil de fire partier til højre for midten gøre op med. Men knap har de fremlagt deres fælles udspil, før der er sprækker imellem dem.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, ser gerne en betydeligt strengere indvandringspolitik, end det forslag han nu har været med til at fremlægge sammen med KD, L og M.

Han ser forslaget som en "laveste fællesnævner", siger han søndag aften i en tv-debat. Og han synes, at udspillet er "lidt mindre dårligt" end regeringens forslag på området, siger han.

Allerhelst vil han rive de nuværende love om indvandring i stykker og have nul indvandring i Sverige.

- Jeg har meget svært ved at se, at vi vil gå med til det her på lang sigt, siger Åkesson.

I en kommentar siger Löfven, at Sverigedemokraterna har sat deres præg på udspillet fra de fire partier.

- Det er tydeligt, at Jimmie Åkesson svinger taktstokken i den nye højrekonservative blok, skriver statsministeren i en skriftlig kommentar til nyhedsbureauet TT.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, retter en kritik mod Liberalerna, der har åbnet for, at en borgerlig regering efter næste valg kan have støtte fra SD.

Lööf mener, at det er både historisk og forkert, at migration er det første, de fremlægger et fælles forslag om.

- I det første fælles udspil mellem de her fire partier valgte man SD's mærkesag og at begrænse menneskers mulighed for at søge asyl i Sverige, siger hun.

