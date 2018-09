SD fejrer gode valgstedsmålinger. Spørgsmålet er dog stadig, om de øvrige partier vil arbejde sammen med SD.

Stockholm. Uanset hvad det svenske valg ender med, har Sverigedemokraterna (SD) skrevet politisk historie.

Det siger partiets gruppeleder, Mattias Karlsson.

Med lidt over halvdelen af stemmerne talt op ser Sverigedemokraterna ud til at få en opbakning på omkring 18 procent af stemmerne.

En valgstedsmåling fra tv-stationen SVT viste tidligere på aftenen, at partiet ville blive næststørst efter regeringspartiet Socialdemokraterna.

- Uanset hvordan det går, har Sverigedemokraterna endnu en gang skrevet politisk historie. Det er fantastisk, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Spørgsmålet er imidlertid stadig, om de øvrige partier vil arbejde sammen med SD.

Mattias Karlsson mener, at partiet kun kan udelukkes fra indflydelse, hvis de andre partier danner en storkoalition med SD som det eneste oppositionsparti.

Han siger, at hvis Moderaternas leder, Ulf Kristersson, danner regering, så har han to valg. Enten at samarbejde med den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, eller med SD-leder Jimmie Åkesson.

- Og deres vælgere ligger nærmere på os, siger Mattias Karlsson til det svenske nyhedsbureau TT.

Italiens vicepremierminister, Matteo Salvini, der er leder af det højreorienterede parti Ligaen, hylder Sverigedemokraternas fremgang ved det svenske valg.

- Sverige, multikulturalismens fødested og model for venstrefløjen, har endelig besluttet at ændre sig efter årevis med vild og ukontrolleret indvandring, skriver han ifølge nyhedsbureauet dpa i en udtalelse.

