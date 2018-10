På landsplan kan de ikke sammen, men i Sölvesborg samarbejder Sverigedemokraterna og Moderaterna.

Sölvesborg. Et opsigtsvækkende samarbejde er faldet på plads i den sydsvenske by Sölvesborg i Blekinge.

Her tager Sverigedemokraterna formandsposten i "kommunstyrelsen" i samarbejde med Moderaterna, Kristdemokraterna og lokallisten SOL.

Posten - der på mange måder minder om en dansk borgmesterpost - går til Louise Erixon, der privat er forlovet og har et barn med partiets formand, Jimmie Åkesson.

Samtidig bliver én fra Moderaterna formand for de "kommunfullmäktige", som er kommunens øverste organ, der udpeger "kommunstyrelsen".

Samarbejdet er opsigtsvækkende, da det på landsplan ikke lykkedes at danne en borgerlig regering.

Her var blandt andet en regering ledet af Moderaterna med støtte fra Sverigedemokraterna på tale. Men det projekt måtte opgives.

Borgmesterposten i Sölvesborg er ikke den første, der går til det indvandringskritiske parti.

Også i skånske Hörby sidder partiet på topposten, men her bliver der tale om et mindretalsstyre.

Derfor er situationen i Sölvesborg noget særligt, forklarer politilog ved Lunds Universitet Anders Sannerstedt til TT, det største svenske nyhedsbureau.

- Så vidt jeg ved, er dette unikt. Det er første gang, at Sverigedemokraterna skal indgå i et organiseret samarbejde med andre partier på den måde, siger han.

De fire partier kalder selv samarbejdet for et fællesstyre.

Moderaterna har tilkendegivet, at samarbejdet var en plan B.

Den nye borgmester Louise Erixon, der står til at skulle lede kommunen de kommende fire år, anerkender, at det er fire partier med forskellige syn på en række sager.

Hun fokuserer dog på vælgernes støtte til en ny kurs i kommunen.

- Vælgerne i Sölvesborg har signaleret, at de er trætte af venstrefløjens politik. De stemte klart for et ikkesocialistiske styre, siger hun.

På landsplan forsøger Socialdemokraternas formand, Stefan Löfven, på anden uge at danne regering. Men opgaven ser svær ud for forhandlingslederen.

Det sker, efter at Moderaternas Ulf Kristersson efter flere uger måtte kaste håndklæde i ringen.

Dermed er det i løbet af omtrent halvanden måned ikke lykkedes at danne en ny regering i Sverige efter valget 9. september, der ikke gav selvstændigt flertal til en af de to blokke.

/ritzau/TT