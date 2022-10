Lyt til artiklen

»Vi tager Rebeckas ufølsomme og upassende jargon på sociale medier alvorligt.«

Sådan lyder det fra Sverigedemokraterna i en mail til Expressen om partiets profil Rebecka Fallenkvist. Hun er nyvalgt for partiet i region Stockholm og programleder for partikanalen Riks.

Jargonen, der refereres til, er fra en story på Rebecka Fallenkvists Instagram. Her har hun delt et billede af bogen 'Anne Franks dagbog' med ordene:

'50 sider inde og indtil videre har Anne Frank kun slået mig som umoralsk. Liderligheden selv.'

Rebecka Fallenkvist fortsätter att överträffa sig själv. Du läser om Anne Frank, ett barn som mördades i Förintelsen pga att hon var judinna, och kopplar sedan hennes berättelse till sex. Detta är så otroligt vidrigt och smaklöst. pic.twitter.com/qXd0beZagC — Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) (@JudiskaUngdom) October 14, 2022

Det fik blandt andet Jødisk Ungdomsforbund i Sverige til at reagere.

'Rebecka Fallenkvist fortsætter med at overgå sig selv. Du læser om Anne Frank, et barn, der blev myrdet i Holocaust, fordi hun var jøde, og forbinder derefter hendes historie med sex. Det her er så utroligt ulækkert og smagløst,' skrev de på Twitter og krævede en afstandtagen fra Sverigedemokraternas ledelse.

Og det har de fået, for til Aftonbladet fortæller SD, at de har valgt at fjerne Rebecka Fallenkvist fra tjeneste, mens de sammen med deres HR-afdeling vil undersøge sagen.

Ifølge hovedpersonen selv har folk misforstået hendes story og ordvalg.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rebecka Fallenkvist (@rebeckafallenkvist)

»Bogen er en bevægende skildring af menneskelig godhed og ondskab. Den gode Anne, der i de første kapitler er som enhver anden ung pige, hun lever sit liv i fred og finder en interesse for drenge (som jeg fremhævede), står i kontrast til nazismens ondskab,« skriver Fallenkvist til Expressen og fortsætter:

»Min story havde til formål at fremhæve Annes gode og menneskelige natur – ikke at minimere det onde, hun blev udsat for. Nogle valgte at misfortolke min story, og derfor tog jeg den ned, jeg vil ikke have, at nogen bliver unødigt fornærmede.«