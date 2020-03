Sverige vil fortsætte sin coronastrategi, der er anderledes end andre lande i Europa. På et døgn er 34 døde.

180 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i Sverige, siden udbruddet begyndte.

Det oplyser assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde.

Det er en stigning på 34 i det seneste døgn. Der er konstateret i alt 4435 tilfælde af smitte i Sverige, hvilket er en stigning på 407 i forhold til et døgn tidligere.

Dagen inden meldte myndighederne om 36 døde coronasmittede.

Sverige vil nu teste flere grupper for coronasmitte, siger socialminister Lena Hallengren.

- Flere, som er isoleret, kan komme tilbage på jobbet, hvis prøven viser, at man ikke har coronavirusset. Det giver bedre forudsætninger for plejen, omsorgen og andre at vende tilbage til sit job, siger hun.

Ud over personale inden for sundheds- og plejesektoren skal andre grupper, der er vigtige for samfundet, også testes. Det er endnu uklart, hvem der befinder sig i denne gruppe.

- Vigtigst er det, at patienter og hospitalsindlagte også fortsat skal kunne testes. I anden ombæring skal ansatte på hospitaler og plejehjem testes for at opretholde arbejdet, siger Wallensten.

- For det tredje ønsker vi også at kunne teste andre samfundsmæssigt vigtige grupper for at kunne holde folk i arbejde i gang på en god måde.

Ifølge statsminister Stefan Löfven tester Sverige lige så mange som alle andre sammenlignelige lande. Han henviser til tal der viser, at 36.000 var testet for nogle dage siden.

I Danmark er knap 24.000 hidtil testet, mens det i Norge er over 90.000.

Sverige har ikke taget samme skridt som man har gjort i Danmark, hvor skoler og mange andre steder er lukket ned.

De svenske folkeskoler er stadig åbne, men studerende på videregående uddannelser er sendt hjem.

Nu vil den svenske regering fra onsdag stramme reglerne og forbyde besøg på plejehjem for at beskytte nogle af de mest udsatte.

På pressemødet spørger en tysk journalist, om de svenske sundhedsmyndigheder "fortsat er sikre på, at man er på ret vej med den liberale coronapolitik".

- Vi vurderer, at det vi gør, er det rigtige på nuværende tidspunkt, svarer Wallensten.

Han vil ikke udelukke, at der kommer flere tiltag, hvis situationen skulle ændre sig.

- Det, vi ser her, er en stigning som er - i hvert fald ikke meget stejlt opad - og det er meget positivt. Så vi arbejder videre ifølge denne strategi, siger epidemiologen.

/ritzau/TT