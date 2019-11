Fra 2020 kan en dåseøl falde i pris hos Systembolaget. Det skal afholde svenskere fra at købe danske øl.

For mange svenskere køber billige øl i eksempelvis Danmark og Tyskland.

Det mener Sveriges statsstyrede alkoholbutikker, Systembolaget, der i en kamp mod grænsehandlen vil udvide sortimentet med øl til lavpris til næste år.

Det skriver det svenske medie SVT.

Systembolaget har planer om at udvide sortimentet med to øl, som kan ende med at koste ned til 6,9 svenske kroner. Den billigste øl i de svenske alkoholbutikker koster i dag 8,4 svenske kroner.

Hvis øllene ender med en salgspris på 6,9 svenske kroner, vil det svare til omkring 4,85 danske kroner.

Krydser svenskerne grænsen til Danmark, er det dog muligt at købe øl væsentligt billigere end i hjemlandet. Det oplyser Lennart Agén, der er pressechef ved Systembolaget.

- Hvis du vælger en øl, der er tilgængelig både i Systembolaget og i grænsehandlen, koster det 3,3 svenske kroner i grænsehandlen og omkring 10 svenske kroner inklusive pant i Systembolagets butikker.

- Prisen i grænsehandlen for dig og mig som kunder er lavere, end hvad Systembolaget indkøber dem for, og det er ikke retfærdigt. Vores kunder skal ikke lide under det, siger han til SVT.

Det er ikke endeligt besluttet, at de billige øl skal fyldes op på hylderne.

Systembolaget mener dog, at øllene, der skal mindske grænsehandlen, mangler på det svenske marked, og det vil det diskutere med leverandørerne.

Ifølge Lennart Agén er der ingen planer om, at det generelle prisniveau for øl skal sænkes. Det er op til den enkelte leverandør at beslutte.

Det er endnu usikkert, hvor højt et alkoholindhold de to nye øl får, og hvad salgsprisen bliver, oplyser Lennart Agén.

- Hvem ved, hvor det lander, men prisen vil bestemt ligge under 8,4 svenske kroner, det er rigtigt, siger han til SVT.

/ritzau/