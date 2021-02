Sverige svarer igen på udvisning af svensk diplomat i Rusland, som ifølge Moskva deltog i Navalnyj-protest.

Sverige udviser en russisk diplomat få dage efter, at Rusland udviste tre diplomater fra EU, herunder en svensk. Det siger udenrigsminister Ann Linde mandag til svensk radio.

Udvisningen sker som gengældelse for den russiske handling, siger hun til radiovisen Ekot.

- Vi har informeret den russiske ambassadør om, at en person på den russiske ambassade er blevet bedt om at forlade Sverige.

- Det her er et tydeligt svar på den uacceptable beslutning om at udvise en svensk diplomat, som kun udførte sine arbejdsopgaver, skriver Linde på Twitter.

Den svenske diplomat fik sammen med en tysk og en polsk kollega fredag besked om, at de var uønsket i Rusland.

Det skete, mens EU's udenrigschef, Josep Borrell, var på besøg i Moskva. At udvisningerne fandt sted under besøget, tolkes i Bruxelles som en fornærmende handling, der viser, at Rusland ikke er interesseret i en diplomatisk dialog med Europa.

Ifølge Rusland deltog den svenske diplomat i en demonstration i Sankt Petersborg 23. januar til fordel for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Ann Linde skriver på Twitter, at den svenske diplomat ikke deltog i demonstrationen i Sankt Petersborg. Han var der for at observere, hvad der skete. Det er en del af en diplomats arbejde at følge den politiske udvikling i et land, fastholder hun.

