I Sverige sker 8 ud af 10 skuddrab i kriminelle miljøer. Her fra en episode i juni 2019 i Sollentuna nord for Stockholm, hvor en 17-årig blev dræbt og en 23-årig hårdt såret af skud. Ifølge politiet var det et opgør i bandemiljøet. Christine Olsson/Ritzau Scanpix