Hvis svensk domstol fængsler Wikileaks-stifter in absentia, vil anklager udstede en europæisk arrestordre.

Han sidder fængslet i Storbritannien, men nu indledes processen for at få Wikileaks-stifter Julian Assange udleveret til Sverige i en genåbnet voldtægtssag.

Den svenske anklagemyndighed begærer Assange fængslet i sit fravær, fremgår det af en pressemeddelelse mandag.

I sidste uge besluttede Sverige at genoptage en voldtægtssag mod Assange. Den påståede voldtægt skal have fundet sted i 2010.

- Jeg begærer, at tingsretten skal fængsle Assange i sit fravær på mistanke om voldtægt, skriver vicestatsadvokat Eva-Marie Persson i en pressemeddelelse.

- Hvis tingsretten beslutter at fængsle ham, vil jeg gå videre med at udfærdige en europæisk arrestordre, i hvilken han begæres udleveret til Sverige.

Hvis Assange fængsles i sit fravær i Sverige, vil det være første skridt i processen med at få ham udleveret fra Storbritannien til Sverige.

Sagen om voldtægt blev lagt på is i 2017, da Julian Assange havde fået politisk asyl på Ecuadors ambassade i London.

Her flygtede han til for at undgå en udlevering til Sverige, som ikke ville garantere, at han ikke ville blive sendt videre til USA.

- Ved en konkurrencesituation mellem en svensk europæisk arrestordre og en amerikansk anmodning om udlevering, er det britiske myndigheder, der beslutter prioriteringen. Udfaldet af den proces kan ikke forudses, skriver den svenske vicestatsadvokat i pressemeddelelse.

Assange fik i april sit asyl ophævet af Ecuador og blev anholdt af britisk politi.

Wikileaks-stifteren sidder på nuværende tidspunkt i et britisk fængsel. Her er han i gang med at afsone en dom på 50 ugers fængsel for at overtræde betingelserne for løsladelse mod kaution.

