Sverige afventer undersøgelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur om AstraZeneca-vaccinens mulige risici.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, har midlertidigt droppet at bruge coronavaccinen fra svensk-britiske AstraZeneca.

Det oplyser statsepidemiolog Anders Tegnell tirsdag.

- Beslutningen er taget ud fra et forsigtighedsprincip, siger han.

Flere EU-lande - herunder Danmark - har de seneste dage valgt at suspendere brugen af vaccinen på grund af bekymringer om bivirkninger. Sverige afventer Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) undersøgelser.

- Der findes meget god viden om vaccinen. Men det er også vigtigt, at vi nu sætter vaccinationen på pause, indtil EMA har undersøgt, om disse hændelser kan have en sammenhæng med vaccinen, siger Anders Tegnell.

I Danmark er en 60-årig kvinde død af en blodprop efter at have fået vaccinen. Det vides endnu ikke, om vaccinen var direkte årsag.

I Norge er tre sundhedsansatte blevet indlagt med blodpropper umiddelbart efter at have fået vaccinen. Den ene - en kvinde på under 50 år - er død.

Mandag meddelte store EU-lande som Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien, at man har valgt at suspendere brugen af vaccinen.

For Spanien gælder det "i hvert fald i to uger". Det siger landets sundhedsminister, Carolina Darias, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hun understregede mandag, at det er "præventivt og midlertidigt".

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at anvendelsen af vaccinen er stoppet, indtil der foreligger en ny vurdering fra EMA.

EMA vil torsdag holde et ekstraordinært møde om AstraZenecas vaccine mod. EMA gentager, at "fordelene ved AstraZenecas vaccine stadig opvejer risici".

AstraZeneca blev etableret i 1999, da svenske Astra og britiske Zeneca slog sig sammen. Det har hovedkontor i britiske Cambridge.

