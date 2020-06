Alarmen skyldes, at der på blot en uge er sket ni drukneulykker i vores søsterland mod øst.

Ulykker, hvori mange af ofrene er børn.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Årsagen til de mange drukneulykker skyldes blandt andet, at forældrene - eller de, der er sammen med børnene - ikke er opmærksomme, imens børnene går i vandet.

»Læg mobilen fra dig«

Ifølge Alexandra Gahnström, der har speciale i børneforsikringer hos Trygg-Hansa, er det altafgørende, at man holder et konstant øje med børnene, hvis de ikke selv kan svømme.

»Læg mobilen fra dig eller noget andet, der kan distrahere. Fokuser fuldt ud på børnene, når I bader,« siger Alexandra Gahnström til Expressen.

Hun fortæller, at det ikke kræver mere end et øjebliks uopmærksomhed på stranden, ved søen eller poolen, før ulykken sker.

»Det går ualmindelig hurtigt, når et barn drukner. Det sker ikke med råb eller viftende arme, men i stilhed. Mange er bekendt med og dygtige til badesikkerhed, men der sker fortsat ulykker,« lyder det fra Alexandra Gahnström.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Hver fjerde har 'glemt' deres barn

En undersøgelse, som Trygg-Hansa har foretaget, viser, at hver fjerde svenske forælder på et tidspunkt har mistet et badende barn ude af syne.

Alexandra Gahnström understreger, at man som forældre heller ikke må stole for meget på badevinger eller andre oppustelige badedyr, da de kan falde af eller forsvinde under børnene.

Og slutteligt påpeger hun, at vandet ikke behøver at være dybt, før der kan ske en drukneulykke.

»Det er nok med en vandpyt,« siger Alexandra Gahnström.