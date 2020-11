Der må ikke sidde mere end otte personer ved samme bord på en restaurant, siger statsminister Löfven.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, siger, at Sverige skærper coronaretningslinjerne i flere regioner. Situationen er alvorlig, siger han på pressemøde i Stockholm.

- Der må ikke sidde mere end otte personer ved samme bord på en restaurant, siger Löfven og understreger, at "hver eneste borger nu må påtage sig et ansvar".

- Vi ved, hvor farligt det er. Vi har næsten 6000 mennesker, som er døde, siger han.

Samtidig fremhæver han, at hans regering har foreslået i Riksdagen, at der overføres ti milliarder svenske koner (omkring 7,2 milliarder danske kroner) til kommuner og regioner, for at de kan håndtere pandemien.

Der indføres skærpede anbefalinger i de tre svenske län Halland, Örebro og Jönköping.

/ritzau/