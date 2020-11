Der er registreret 4697 nye smittetilfælde i Sverige. Det er rekord og kan hænge sammen med mange flere test.

Det seneste døgn har Sverige registreret 4697 nye tilfælde med coronasmitte.

Det er det højeste antal på et døgn under hele pandemien. Det skriver Reuters fredag med henvisning til tal fra de svenske sundhedsmyndigheder.

Ifølge myndighederne er der en sandsynlighed for, at der i løbet af foråret kan have været mange flere smittede end den nuværende rekord.

Men fordi der dengang ikke blev testet lige så meget, som der bliver gjort nu, var der formentlig en del test, der ikke blev registreret af myndighederne.

Hen over det seneste døgn er der i Sverige registreret 20 nye coronarelaterede dødsfald. Dermed er der i alt registreret 6022 tilfælde i Sverige, hvor en person er død med virusset i kroppen.

/ritzau/