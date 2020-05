Der er i alt registreret 4350 coronadødsfald i Sverige, oplyser Folkhälsomyndigheten.

Antallet af bekræftede coronadødsfald i Sverige stiger fredag med 84, oplyser landets sundhedsmyndigheder.

Dermed er der i alt 4350 coronadødsfald i landet. Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Siden coronavirusudbruddets begyndelse er i alt 36.476 personer bekræftet smittet i Sverige, og 2048 personer har fået eller får intensiv behandling for Covid-19.

I Sverige er der en næsten uforandret situation, men der er måske en tendens til en noget øget smittespredning, siger Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten.

Han siger, at en let stigning i smitteudbredelsen kan skyldes et øget antal test.

Han siger videre, at antallet af dødsfald er under 50 per dag, hvilket er et fald.

/ritzau/TT