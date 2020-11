Udviklingen går den forkerte vej, konstaterer statsepidemiolog, efter at yderligere 4658 er testet positive.

Udviklingen går den helt forkerte vej både i Europa og resten af verden, og Sverige er ingen undtagelse.

Sådan lød konklusionen fra statsepidemiolog Anders Tegnell på et pressemøde torsdag, hvor han kunne præsentere dagens opdaterede coronatal.

Og her var der igen dårligt nyt for svenskerne, der også i foråret og forsommeren var aldeles hårdt ramt af den globale coronapandemi.

Således er der det seneste døgn registreret 40 dødsfald blandt coronapatienter. Det er det højeste antal siden 10. juni og en markant stigning i forhold til de seneste dage.

Samtidig er der sket en nærmest eksplosiv stigning i antallet af nye smittetilfælde de seneste uger. I løbet af det seneste døgn er der registreret yderligere 4658 til listen over smittede.

Dermed er 171.365 personer testet positive for coronavirus i Sverige. Det fremgår af en opgørelse fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

På spørgsmålet om, hvorvidt Sverige i øjeblikket oplever en anden bølge af epidemien, svarer Anders Tegnell:

- Ja. Jeg synes ikke, det definitionsspørgsmål er så vigtigt, men vi har en social spredning i mange regioner på samme tid, siger han på torsdagens pressemøde.

Sverige valgte tidligt en anden strategi i kampen mod coronapandemien end de fleste andre. I stedet for omfattende nedlukninger og stramme restriktioner holdt Sverige skoler, barer og restauranter åbne, da andre lande i foråret lukkede alt ned.

Den seneste tid har myndighederne dog valgt at indføre flere restriktioner i et forsøg på at bremse smittespredningen.

Senest meddelte regeringen onsdag, at det fremover vil være forbudt at sælge alkohol efter klokken 22.

Smitten har spredt sig til hele Sverige, men særligt hovedstaden Stockholm lader til at være hårdt ramt.

I sidste uge blev 42.000 mennesker testet i Stockholm, hvor hver femte fik besked på, at de var smittet med coronavirus.

