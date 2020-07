I alt 5526 er døde med coronavirus i Sverige, hvor 74.898 foreløbig er testet positive.

I Sverige er der registreret 26 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det fremgår at en opgørelse fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten

Dermed er i alt 5526 døde med coronavirus.

Det seneste døgn er yderligere 565 personer testet positive for virusset, hvilket betyder, at der i alt er 74.898 bekræftede tilfælde i Sverige.

Opdateringen markerer en lille stigning i både antallet af nye dødsfald og smittetilfælde sammenlignet med de foregående dage.

Til gengæld er der ikke registreret flere coronapatienter, der er blevet behandlet på en intensivafdeling, siden torsdag.

Torsdag meddelte en talsmand for den svenske sundhedsstyrelse, at det tilsyneladende er lykkedes at bremse smittespredningen.

Ikke mindst blandt ældre i risikogrupperne er der registreret et markant fald i antallet af nye smittetilfælde.

Sverige har hidtil været hårdt ramt af coronapandemien sammenlignet med nabolande som Tyskland, Norge og Danmark.

Sverige ligger således højt på listen over lande, der har registreret flest coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

Derfor fraråder mange lande fortsat rejser til Sverige på grund af risikoen for smitte.

Danmark har dog åbnet for rejser til udvalgte svenske regioner, heriblandt Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Fredag valgte Norge at følge i Danmarks fodspor og give grønt lys for rejser til og fra de samme tre svenske regioner.

De lempede rejseregler vil træde i kraft den 15. juli og gælde foreløbig 14 dage derefter.

/ritzau/