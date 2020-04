De svenske coronadødstal har været lave de seneste dage. Tallene skal dog tages med forbehold.

Sverige har det seneste døgn registreret 20 døde med coronavirus.

Det viser den seneste opgørelse mandag fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Tallet er en stigning fra weekendens tal, der lød på 17 bekræftede coronadødsfald lørdag og 12 søndag.

Tallene skal samtidig dog tages med forbehold, da der kan være forsinkelser i rapporteringerne. Det har Folkhälsomyndigheten tidligere fastslået.

- Det skal fortolkes med stor forsigtighed, fordi vi ved, at vi ikke har lige så meget rapportering i weekenderne, sagde Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten på et pressemøde mandag for en uge siden.

I alt er 919 personer døde i Sverige efter at have været smittet med coronavirus. 533 mænd er døde, mens 386 kvinder er døde.

Det samlede antal bekræftede smittetilfælde lyder på 10.948 i Sverige. Det er en stigning på omkring 500 personer i forhold til søndag.

Der bor godt ti millioner indbyggere i Sverige.

Til sammenligning er 285 personer bekræftet døde efter at have været coronasmittet i Danmark. I alt er 6318 personer bekræftet smittet, viser de seneste tal mandag fra Statens Serum Institut.

Svenskerne har markeret sig ved at have en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset end mange andre lande - herunder Danmark.

Den svenske tilgang betyder, at samfundet ikke i lige så høj grad er lukket som hos eksempelvis de skandinaviske naboer Danmark og Norge.

Blandt andet er de svenske skoler stadig åbne.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at smitten i Sverige er blevet spredt meget på plejehjem rundtom i landet.

En gruppe vil nu analysere, hvordan det kan være. Det siger Anders Wallensten, der er assisterende statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde mandag eftermiddag.

/ritzau/