I alt 2669 coronasmittede personer er bekræftet døde i Sverige under virusudbruddet.

Sverige har det seneste døgn registreret 16 nye døde med coronavirus.

Det fremgår af lørdagens seneste opgørelse fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Tallet er noget lavere end fredagens tal, der lød på 67.

Folkhälsomyndigheten har dog tidligere understreget, at der særligt i weekenderne kan være forsinkelser i rapporteringerne.

I alt er 2669 coronasmittede personer bekræftet døde i Sverige.

Knap ni ud af ti - mere præcist 88 procent - af alle døde er 70 år eller ældre, viser tallene fra den svenske sundhedsstyrelse.

Coronavirus rammer generelt særligt hårdt blandt ældre personer.

Det samlede antal smittetilfælde i Sverige lyder 22.082. Det er en stigning på 562 smittetilfælde i forhold til fredag.

Sverige har valgt en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset end mange andre lande - herunder også Danmark.

Sverige har cirka 26 dødsfald per 100.000 indbyggere, mens tallet i Danmark lyder på cirka 8,2 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Hverken skoler, restauranter eller barer været tvunget til at lukke i forbindelse med coronakrisen.

I slutningen af april har Sverige dog indført skærpet kontrol med udskænkningssteder for at få dem til at følge retningslinjerne for at mindske smittespredning.

1. maj advarede Sveriges statsminister, Stefan Löfven, i en virtuel tale om, at der kan gå lang tid, før krisen er drevet over i landet.

Han understregede samtidig, at en fortsat indsats fra den enkelte er helt afgørende for sundhedsvæsenets muligheder for at klare krisen.

- Mange har gjort meget. Men alle vil blive nødt til at gøre mere, sagde Löfven.

/ritzau/