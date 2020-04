De svenske myndigheder har i weekenden registreret lave coronadødstal. Tallene skal dog tages med forbehold.

12 personer er det seneste døgn blevet registreret døde i Sverige efter at have været smittet med coronavirus.

Det fremgår af søndagens opførelse fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Det er et fald fra 17 lørdag, hvilket i forvejen var et stort fald i forhold til de foregående dage. Tallene skal dog tages med et stort forbehold, da der særligt i weekenden kan være forsinkelser i rapporteringerne.

Det fortalte statsepidemiolog Anders Tegnell tidligere på ugen.

- Det skal fortolkes med stor forsigtighed, fordi vi ved, at vi ikke har lige så meget rapportering i weekenderne, sagde Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten på et pressemøde mandag for knap en uge siden.

I alt er 899 coronasmittede personer bekræftet døde i Sverige.

/ritzau/