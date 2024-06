For første gang har svensk politi oprettet en visitationszone. Det sker efter skuddrab i Norrköping.

Svensk politi har tirsdag for første gang indført en sikkerhedszone - også kendt som en visitationszone.

Det er sket i bydelen Hageby i Norrköping sydvest for Stockholm.

Det oplyser svensk politi.

Visitationszonen er indført, efter at to mænd natten til mandag blev skuddræbt i bydelen.

I april stemte det svenske parlament for at give politiet mulighed for at indføre visitationszoner.

Den svenske regering er inspireret af Danmark, hvor politiet har haft mulighed for at indføre lignende visitationszoner i to årtier.

Formålet med oprettelsen af zonen i Norrköping er at øge sikkerheden i området, meddeler politiet.

- Enhver, der bor eller færdes inden for sikkerhedszonen, kan mærke, at politiet er mere til stede og laver flere forebyggende kontroller, skriver politiet i sin hjemmeside.

En visitationszone kan indføres i områder, hvor der er "reel" risiko for konflikt mellem kriminelle netværk og skyderier eller sprængninger.

Zonen kan gælde i op til to uger med mulighed for forlængelse med en ny beslutning.

Politiet får med zonen ret til at kropsvisitere voksne og børn og gennemsøge køretøjer, uden at der er en konkret mistanke om en forbrydelse.

Hvem der skal visiteres, besluttes ud fra en "samlet bedømmelse".

Alle indgreb skal dokumenteres i protokoller.

Tiltaget er en del af de svenske myndigheders forsøg på at bekæmpe bandekriminalitet, som plager landet.

Der bliver jævnligt begået skuddrab i Sverige, som er det land i Europa, hvor der begås flest drab med skydevåben i forhold til indbyggertallet.

Det fremgår blandt andet af en analyse fra Rockwool Fonden fra 2023.

Ifølge Rockwool Fonden er antallet af årlige skuddrab i Sverige steget markant gennem det seneste årti - fra 10 i 2010 til over 60 i 2022.

/ritzau/TT