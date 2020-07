Sverige har tirsdag rundet 76.000 smittetilfælde. 5545 er bekræftet døde med coronavirus i landet.

Der er registreret yderligere ni dødsfald i Sverige relateret til coronavirus.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, tirsdag. Det er på samme niveau som mandag, hvor der blev registreret ti nye dødsfald.

Dermed har landet bekræftet i alt 5545 dødsfald blandt coronapatienter.

- Vi har haft en nedadgående trend, som holder ved, siger Karin Tegmark Wisell, afdelingschef ved Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde tirsdag om udviklingen ifølge nyhedsbureauet TT.

Hun oplyser, at der bliver testet omkring 80.000 personer om ugen.

- Der har været en del udfordringer med at opretholde kvalitet og kvantitet. Men alle arbejder for at håndtere udfordringerne, og vi håber at kunne bibeholde det høje niveau, siger hun.

76.001 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Sverige. Det er 175 flere end mandag.

Ifølge afdelingschefen er antallet af syge med Covid-19 fortsat for højt. Derfor er det vigtigt, at alle er med til at sørge for, at der ikke kommer en ny smittetop, lyder det.

- Det er utroligt vigtigt, at vi alle gør, hvad vi kan, så vi kommer af med den sidste smittespredning i landet.

- Alle med symptomer skal blive hjemme, og de, som er over 70 år, skal undgå kontakt med andre, siger Karin Tegmark Wisell.

Flest smittetilfælde er bekræftet hos kvinder. 44.566 kvinder er bekræftet smittede mod 31.435 smittetilfælde hos mænd.

Det er imidlertid blandt mænd, at der er registreret flest dødsfald med coronavirus. 3039 mænd er døde med coronavirus mod 2506 kvinder.

Sverige har været hårdt ramt af coronapandemien sammenlignet med nabolande som Norge og Danmark.

I Sverige er der hidtil registreret 54,2 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning er der i Danmark registreret 10,5 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

I Danmark er der tirsdag ikke registreret nogen nye dødsfald relateret til coronavirus. Dermed er tallet fortsat 610 for Danmark.

/ritzau/