Cirka 440 personer er i Sverige indlagt på intensivafdelinger for at blive behandlet for følger af Covid-19.

De svenske myndigheder melder tirsdag om 114 nye dødsfald i forbindelse med coronavirus.

I alt 591 personer er dermed døde i Sverige, rapporterer SVT.

Den svenske sundhedsstyrelse siger, at cirka 440 personer er indlagt til behandling på intensivafdelinger efter at have fået Covid-19, der er betegnelsen for sygdommen, som coronavirus giver.

7693 personer i Sverige er bekræftet smittet med coronavirus

/ritzau/