Over de seneste år har Sveriges efterretningstjeneste stoppet "forberedelser" i flere sager, lyder det.

Den svenske efterretningstjeneste, Säpo, har flere gange sat en stopper for forberedelser til angreb, som mennesker med tråde til Iran har haft planer om at udføre mod Sverige.

Det siger Daniel Stenling, der er kontraspionagechef hos Säpo, til det svenske medie Sveriges Radio.

- Vi har arbejdet på en række af den slags sager, hvor vi - som vi vurderer det - har stoppet forberedelserne. Men jeg kan ikke gå i detaljer med præcis hvad, og på hvilken måde, siger Daniel Stenling.

Han oplyser, at der er tale om "flere sager" i de seneste år, men oplyser ikke det præcise antal, eller hvor mange år, der er tale om.

Præcis hvad, der i sagerne er blevet forberedt, fremgår heller ikke.

Udmeldingen kommer, efter Sveriges Radio tirsdag kunne berette, at et iransk ægtepar var mistænkt for at planlægge terror, da det i april 2021 blev anholdt af svenske politi.

På grund af manglende beviser er der dog aldrig rejst tiltale i sagen.

Hvem der var mål for de planlagte forbrydelser, ville Säpo ikke oplyse, men ifølge Sveriges Radios egne undersøgelser af sagen var parret mistænkt for at planlægge drab på tre navngivne jøder.

Bag drabsplanerne stod angiveligt styret i Iran.

Ifølge Daniel Stenling, har det længe været kendt, at Iran udgør en stor efterretningstrussel mod Sverige - og at den risiko ikke er forsvundet.

Adspurgt til, hvorvidt der aktuelt pågår iranske operationer i Sverige, svarer kontraspionagechefen ja.

- Men jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad det handler om, for så ville jeg afsløre, hvad det er for et arbejde, vi laver, siger han.

Udfordringen med sikkerhedstrusler har nationalt omfang, og alle svenskere er derfor nødt til at hjælpe hinanden og være på vagt, forklarer han.

-Man skal anmelde det, der afviger fra det normale. Det er meget vigtigt, især nu, hvor vi så at sige har en historisk dårlig sikkerhedssituation rundt om vores land.

Det iranske ægtepar, der blev anholdt i 2021, blev i 2022 udvist fra Sverige til Iran.

Flere kilder har peget på, at parret kortlagde tre svenske jøders færden, og kilder med indsigt i den svenske efterforskning kobler ifølge Sveriges Radio det terrormistænkte par til Revolutionsgarden i Iran.

Revolutionsgarden er Irans mest magtfulde enhed inden for landets sikkerhedsstyrker. Den blev oprettet i 1979 for at beskytte præstestyret efter revolutionen, der resulterede i oprettelsen af en islamisk republik i Iran.

/ritzau/