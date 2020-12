Svømmehaller lukker, man må højst være fire sammen på restaurant, og alkoholservering stopper klokken 20.

Sverige indfører nu en række restriktioner, der skal bremse den stigende spredning af coronasmitte. Det er de hidtil skrappeste coronatiltag i Sverige.

Det meddeler den svenske regering ifølge tv-stationen SVT på et pressemøde fredag.

- Det er ikke muligt at vende tilbage til et normalt hverdagsliv. En pandemi er et spørgsmål om liv og død, siger statsminister Stefan Löfven.

Statslige og regionale kontorer skal lukke ned frem til 24. januar, hvis deres arbejde ikke er kritisk. Det gælder også blandt andet svømmehaller.

Regeringen anbefaler, at ansatte i både den private og offentlige sektor så vidt muligt arbejder hjemme.

- Alle der kan arbejde hjemme, skal arbejde hjemme, siger vicestatsminister Isabella Lövin ifølge nyhedsbureauet TT.

På restauranter må man højst samles i grupper på fire mennesker. Fra klokken 20 og frem er det ikke tilladt at servere alkohol.

Reglerne gælder fra og med juleaftensdag.

Der bliver også fastsat et maksimum for, hvor mange mennesker der må samles i butikker, indkøbscentre og fitnesscentre, siger Löfven ifølge TT.

- Hvis det ikke får den planlagte effekt, vil regeringen også overveje at lukke de virksomheder ned, advarer statsministeren.

Gymnasieelever skal have fjernundervisning frem til 24. januar.

Regeringen anbefaler desuden, at man bærer mundbind i den kollektive transport. Men det er ikke et krav som i Danmark.

Siden torsdag er der meldt om 100 nye dødsfald blandt coronasmittede i Sverige. Der er bekræftet yderligere 9654 nye smittetilfælde, viser tal fra svenske sundhedsmyndigheder.

I forhold til Danmark tester Sverige dog langt færre, og tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes.

/ritzau/