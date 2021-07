Onsdag aften trykkede en bare 17-årig dreng efter alt at dømme aftrækkeren i bund på den pistol, der endte med at dræbe en 33-årig betjent i den hårdt belastede bydel Biskopsgården i Göteborg.

Men det var langtfra første gang, politiet stiftede bekendtskab med den 17-årige, der trods sin unge alder har en stejl kriminel løbebane, som hverken politi, domstole eller sociale myndigheder har haft held til at ændre.

Det skriver Dagens Nyheter, der har kortlagt den 17-årige anholdtes fortid.

En fortid, der er et billede på, hvor magtesløs Sverige er over for de kriminelle bander, der hærger og skaber frygt i det, der engang var kendt som et af de fredeligste lande i Europa.

Politiet i Gøteborg holder et minuts stilhed for at ære deres kollega, som onsdag aften blev dræbt af skud. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT Vis mere Politiet i Gøteborg holder et minuts stilhed for at ære deres kollega, som onsdag aften blev dræbt af skud. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT

»Problemet med bander i Sverige er kæmpestort. Særligt for dem, der bor i de områder, der er hårdt belastede. Tidligere har politikerne kunnet tale problemerne ned ved at sige, at det primært var de kriminelle, som skød hinanden, men nu udgør uskyldige, der ikke har nogen andel i konflikterne, op mod en femtedel af dem, som mister livet.«

Det fortæller den svenske forfatter og journalist ved Bulletin Per Brinkemo, der har specialiseret sig i dækningen af bander.

Han forklarer også, at det begynder at være svært for politikere og middelklassen at lukke øjnene for det problem, banderne udgør i Sverige, og myndighedernes magtesløshed i forhold til at stoppe dem.

Det er noget, den anholdte gerningsmands fortid til overflod bekræfter.

Så slem er situationen i Sverige - Sverige er det eneste land i en række af europæiske lande, hvor antallet af skuddrab er steget siden 2000 - I perioden 2014-2017 er Kroatien det eneste land blandt samme 22 europæiske lande, der overgår Sverige, når det kommer til skuddrab. - I løbet af et årti er Sverige gået fra at være et af de lande i Europa med færrest skudepisoder til at være et af dem med flest. - Siden 2013 er godt 250 personer blevet skuddræbt i Sverige - 600 er blevet såret. - I 2020 var der 360 skudepisoder i Sverige - altså mere end en om dagen i gennemsnit. 47 døde og 117 sårede. - Der er flere civile blandt ofrene, herunder en otteårig dreng, der blev slået ihjel, da en håndgranat blev kastet ind i en lejlighed i Göteborg i 2016. En 28-årig gravid kvinde, der blev skuddræbt i 2019, da hun gik på gaden i Malmø med sin kæreste og en 12-årig pige, som mistede livet i 2020, da hun blev ramt af vildfarne kugler, mens hun luftede sin hund. Kilder: The Guardian og Weekendavisen

Ifølge Dagens Nyheter blev den anholdte 17-årige første gang en sag i systemet, da hans skole i 2018 lavede en underretning til politiet, fordi de var bekymrede for teenagerens grænseoverskridende og voldelige adfærd.

Han gik på daværende tidspunkt i 7. klasse.

De sociale myndigheder forsøgte at iværksætte forskellige initiativer, men tilsyneladende uden effekt.

Året efter blev drengen anholdt efter at have været involveret i et tyveri, og i begyndelsen af 9. klasse truede han en af sine klassekammerater ved at presse en kniv mod hans hals.

Et væld af blomster er strømmet det svenske politi i møde efter skuddrabet på en ung betjent onsdag aften. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere Et væld af blomster er strømmet det svenske politi i møde efter skuddrabet på en ung betjent onsdag aften. Foto: Dino Soldin/Byrd

I slutningen af 2019 var det tæt på at ende helt galt, da drengen stak en jævnaldrende teenager i halsen med en kniv ombord på en sporvogn. Han blev idømt et års fængsel på en lukket ungdomsinstitution.

Og i juli 2021 – bare et halvt år efter sin løsladelse – blev han anholdt for det politiskuddrab, der har rystet hele Sverige.

Flere kilder tæt på efterforskningen, som Dagens Nyheter har talt med, mener, at kuglerne, som ramte den 33-årige politimand, var tiltænkt den teenager, som den 17-årige stak ned i sporvognen.

Knivofferet tilhører en rivaliserende bande, der holder til i det område, hvor politibetjenten blev skudt.

En af politiets teknikere i gang med at sikre spor ved gerningsstedet torsdag formiddag. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere En af politiets teknikere i gang med at sikre spor ved gerningsstedet torsdag formiddag. Foto: Dino Soldin/Byrd

»Alt tyder på, at den her dreng ikke vidste, hvem han skød,« udtaler en politibetjent til Dagens Nyheter.

Politiet og myndighederne kendte altså gerningsmanden særdeles godt gennem flere år, men alligevel kunne de ikke stoppe ham.

Og det er kendetegnede for en del af den problematik, som lige nu udspiller sig i Sverige vedrørende bander og organiseret kriminalitet, mener Peter Brinkemo.

»Den svenske kriminalforsorg er fra en anden tid, hvor befolkningen var en anden og kriminaliteten så anderledes ud. Vi har nogle af de laveste straffe i Europa og foretrækker i mange tilfælde behandling gennem sociale instanser frem for straf, men med seriekriminelle, som der er tale om i de her sager, så fungerer det ikke. Det virker ikke,« siger Per Brinkemo.

En talstærkt politistyrke afspærrede også torsdag formiddag området omkring Biskopsgården i det nordlige Göteborg, hvor politidrabet fandt sted. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere En talstærkt politistyrke afspærrede også torsdag formiddag området omkring Biskopsgården i det nordlige Göteborg, hvor politidrabet fandt sted. Foto: Dino Soldin/Byrd

Han fortæller, at der i hovedtræk er to forskellige typer bandekriminalitet i Sverige.

Dem, der hænger ud i belastede boligområder og begår kriminalitet, men som ikke er tæt knyttede til bestemte kriminelle grupperinger, og så er der klanerne.

»Det er den farligste form for bandekriminalitet og den, der bekymrer mig mest, fordi deres loyalitet er meget stor, da de er i familie med hinanden. Børnene opdrages, fra de er helt små, til at være loyale over for familien, og det er tæt på en umulig opgave for skole og myndigheder at gribe ind,« siger Peter Brinkemo.

Antallet af skyderier er de seneste år eksploderet i Sverige, og i 2020 blev der registreret 360 skudepisoder – 47 mistede livet.

En talstærk politistyrke afspærrede hurtigt gerningsstedet i Göteborg, hvor en ung betjent onsdag aften blev dræbt af skud. Foreløbig er gerningsmanden ikke anholdt. Foto: Björn Larsson Rosvall Vis mere En talstærk politistyrke afspærrede hurtigt gerningsstedet i Göteborg, hvor en ung betjent onsdag aften blev dræbt af skud. Foreløbig er gerningsmanden ikke anholdt. Foto: Björn Larsson Rosvall

I begyndelsen var det særligt de store byer, som var ramt, men bandeproblematikkerne har spredt sig til hele Sverige – også til de små byer, fortæller Peter Brinkemo.

Han er ikke i tvivl om, at det skyldes den store indvandring, der har været til Sverige.

»Jeg tror, de fleste har indset, at der har været en for stor og en for omfattende migration, der har fundet sted på en gang. Demografien har ændret sig, og systemet har ikke været klar til det. Det har ikke kunnet rumme det.«