Sveriges regeringsforhandlinger nærmer sig et klimaks. 23. januar er det afgjort, om Sverige skal til valg.

I Sverige nærmer de politiske partier sig et klimaks i forhandlingerne om, hvem der skal danne den næste regering efter valget for fire måneder siden. Torsdag har de to største partier afleveret deres slutberetning til Riksdagens formand, Andreas Norlén.

Både Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, og Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har fortalt Andreas Norlén, at de ønsker at være den næste regeringsleder.

Ingen af dem er endnu lykkedes med at stable en regering på benene, der ikke har flertal imod sig i Riksdagen.

Norlén kan tygge på de to partilederes beretning i weekenden.

Mandag vil han annoncere, at han sender enten Löfven, Kristersson eller en helt tredje til afstemning i Riksdagen. Hvis et flertal her onsdag 16. januar stemmer imod at gøre vedkommende til statsminister, er det tredje gang, parlamentet har stemt et forslag til en regering ned.

Dermed er der kun én afstemning tilbage, før svenskerne skal afholde et nyvalg.

Såfremt en fjerde afstemning bliver nødvendig, skal den afholdes 23. januar. Dermed bliver Sveriges umiddelbare politiske fremtid afgjort inden for de næste to uger.

Ulf Kristersson fortæller efter sin samtale torsdag med Andreas Norlén, at han fortsat taler med tre af de andre borgerlige partier, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna om, hvordan en borgerlig regering kan etableres.

De fire partier har ikke flertal uden det indvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD). Og Centerpartiet og Liberalerna har nægtet at støtte en regering, der baserer sig på støtte fra Sverigedemokraterna.

Kristersson afviser at diskutere en såkaldt anti-SD-klausul.

Også Stefan Löfven fortæller torsdag, at han stadig taler med Liberalerna og Centerpartiet. Derudover forhandler ham med Miljøpartiet, der i sidste periode dannede regering med Löfven og Socialdemokraterna.

- Jeg vil ikke bedømme noget. Det er vældigt svært. Jeg kan ikke give nogen procentsats, siger han.

/ritzau/TT