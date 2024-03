Sveriges lange vej mod Nato har snart nået sin ende. En række topministre er i USA.

Nato får torsdag sit 32. medlem i form af Sverige.

Det bekræfter Det Hvide Hus i en meddelelse.

- Sverige bliver formelt en del af Nato-alliancen 7. marts 2024, står der i meddelelsen.

Af det amerikanske udenrigsministeriums kalender fremgår det, at Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, har et møde med USA's udenrigsminister, Antony Blinken, torsdag klokken 11.15 lokal tid. Det svarer til klokken 17.15 dansk tid.

Her ventes medlemskabet at træde i kraft.

Indlemmelsen kræver nemlig, at Sverige overleverer sine tiltrædelsesdokumenter til USA's regering.

Inden det har kunnet lade sig gøre, har Ungarn skullet overlevere sin godkendelse af Sveriges Nato-ansøgning til USA's regering.

Kort efter klokken 14 skete det, oplyser det svenske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet TT.

I løbet af de seneste dage har en hel del politikere varmet op til Sveriges historiske farvel til neutraliteten

Det gælder blandt andre Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, der på sociale medier har delt opdateringer om sin tur til Washington D.C.

Der er "kun timer" til, at Sverige bliver medlem af den vestlige militæralliance Nato, lød det onsdag fra Szijjarto, som lagde et billede op fra lufthavnen i Budapest.

- Ratifikationsdokumentet er snart på vej, skrev han og delte et billede, hvor man ser ministeren med en mappe i hånden på vej ud af en bil.

Omkring klokken 04.00 torsdag morgen delte udenrigsministeren billeder af, at han var landet i Washington D.C.

Ungarn var det sidste medlemsland, der efter lang tids svensk venten godkendte Sveriges ansøgning.

Sverige søgte om optagelse i Nato i foråret 2022 sammen med nabolandet Finland. Det skete efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det kræver alle Nato-staters godkendelse, for at et nyt land kan optages i alliancen. Men både Ungarn og Tyrkiet har stået i vejen for, at Sverige kunne blive del af forsvarssamarbejdet.

Tyrkiets parlament godkendte den svenske ansøgning i januar.

Den tyrkiske nølen skyldtes, at Tyrkiet mener, at Sverige har holdt hånden over medlemmer af Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

Ungarns nytiltrådte præsident underskrev tirsdag eftermiddag landets ratifikation af Sveriges Nato-medlemskab.

Ungarn har tidligere udtrykt utilfredshed med, at Sverige har kritiseret landets regering for manglende overholdelse af retsstatsprincipper.

/ritzau/