De blågule flag vil gå på halv og stilheden vil kl. 12 sænke sig over store dele af Sverige, efter en ung politimand onsdag aften blev skudt og dræbt i Göteborg.

For at ære den dræbte politimand vil der ved middagstid torsdag blive afholdt et minuts stilhed hos blandt andet politiet, redningsberedskabet og andre myndigheder.

Samtidig forsikrer svensk politi, at man midt i sorgen over at have mistet en ung kollega, vil fortsætte jagten på gerningsmanden med sammenbidt beslutsomhed.

Den samme holdning udtrykte den fungerende svenske statsminister Stefan Löfven kl. 11 på et pressemøde.

»Ingen skal miste livet, fordi man passer sit arbejde. Et angreb på politiet er et angreb på retsstaten og hele vores demokratiske samfund,« understregede Stefan Löfven.

Samtidig forsikrede den svenske statsminister, at myndighederne ikke vil slække på kampen mod den alvorlige kriminalitet.

»Vi vil aldrig bakke i kampen mod den organiserede kriminalitet,« lød det fra Stefan Löfven.

Samtidig oplyste indenrigsminister Mikael Damberg, at det foreløbig er for tidligt at gætte på mulige motiver, men han ville ikke lægge skjul på, at der har været tale om bandekonflikter i området.

Et væld af blomster er strømmet det svenske politi i møde efter skuddrabet på en ung betjent onsdag aften.

Ifølge svenske medier kan skyderiet være udløst af, at kriminelle grupperinger har følt sig irriteret over, at politiet har forsøgt at øge patruljeringen i det belastede område, hvor det dødelige skyderi fandt sted.

Den unge betjent, der ifølge de foreløbige meldinger fra politiet er »omkring 30 år« og forholdsvis ny i tjenesten, blev onsdag aften beskudt, mens han sammen med en kollega stod og talte med en gruppe personer i Biskopsgården i det nordlige Göteborg.

De to betjente havde tilsyneladende patruljeret i området på en knallert og var angiveligt uniformerede.

Videooptagelser fra gerningsstedet, som er begyndt at florere på sociale medier, viser ifølge den svenske avis Expressen, hvordan den skudramte betjents kolleger hurtigt forsøger at redde hans liv med førstehjælp.

En af politiets teknikere i gang med at sikre spor ved gerningsstedet torsdag formiddag.

På optagelserne kan man blandt andet høre, at en mandlig politimand i desperation siger »Kæmp, kæmp« til sin dødeligt sårede kollega, men en kvindelig kollega slår alarm med ordene: »Kollega såret, kollega skudt«.

Den ramte politimand blev med alvorlige skader kørt på sygehuset, hvor det dog forholdsvis hurtigt stod klart, at hans unge liv ikke stod til at redde.

I den første fase af efterforskningen har politiet haft en lang række personer til forhør - både mulige vidner og andre personer, som skønnes at kunne være vigtige i sagen. Endnu er ingen dog anholdt for drabet.

Ifølge Erik Nord, der er chef i politikredsen Storgöteborg, har der for nylig været en del skudepisoder mellem bander i området. Om drabet på betjenten kan forbindes til bandegrupperinger, er det dog ifølge politichefen for tidligt at sige.

En talstærkt politistyrke afspærrede også torsdag formiddag området omkring Biskopsgården i det nordlige Göteborg, hvor politidrabet fandt sted.

»Det kan vi ikke gøre nu. Vi konstaterer, at der i det miljø forekommer skudepisoder mellem lokale kriminelle netværk. Det er et spor i efterforskningen,« siger han.

Politiet har angiveligt et signalement af gerningsmanden, som dog endnu ikke er blevet offentliggjort.