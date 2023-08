Biler i brand, masseslagsmål og flere anholdelser.

Sådan endte en eritreansk festival, der torsdag blev afholdt ved Järvafjältet i Stockholm. Otte personer er blevet hård kvæstet under urolighederne, melder svenske medier.

Festivalen var arrangeret af eritranere, som er loyale overfor regimet i hjemlandet og det angives som årsagen til urolighederne.

Omkring 1.000 eritreanere var mødt op for at vise deres utilfredshed med regeringen i det land, de er flygtet fra.

Eritrea, et lille land i det østlige Afrika, er et af de dårligst rangerende lande i verden, når det kommer til både menneskerettigheder og pressefrihed. Der er generelt stor vrede mod regeringen blandt eritreanere, som er flygtet fra regimet.

Over 100 personer er blevet tilbageholdt efter urolighederne. Foto: Oscar Olsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Over 100 personer er blevet tilbageholdt efter urolighederne. Foto: Oscar Olsson/TT/Ritzau Scanpix

Vrede var der tydeligvis også i luften hos demonstranterne, som i stor stil ignorerede politiets anvisninger og endte med at storme festivalpladsen.

Videoer og billeder viser, at svensk politi var kraftigt underbemandet, og ikke kunne holde demonstranterne tilbage.

Telte blev revet fra hinanden, biler blev sat i brand, og da politiet fik kontrol over festivalpladsen, blev 15 personer kørt til sygehuset, skriver svenske Expressen. Deres reporter på stedet melder, at pladsen 'ligner noget fra en krigszone'.

Der blev sat ild til både telte og biler på festivalpladsen. Foto: Magnus Lejhall/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Der blev sat ild til både telte og biler på festivalpladsen. Foto: Magnus Lejhall/TT/Ritzau Scanpix

At eritreanerne endte i konflikt over situationen i hjemlandet, vækker stor frustration hos den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer.

»Det er ikke rimeligt, at Sverige bliver trukket ind i andre landes interne konflikter på denne måde. Hvis du flygter til Sverige for at undslippe vold, eller er på midlertidigt besøg, må du ikke forårsage vold her. Politiets ressourcer er nødvendige til andre formål, end at holde forskellige grupper adskilt fra hinanden,« skriver han i en kommentar torsdag aften.

Tre betjente blev lettere såret under masseslagsmålet.

Over 100 personer er blevet frihedsberøvet.