Både Sverige, Storbritannien og Belgien bruger AstraZenecas vaccine, selv om andre lande har sat den på pause.

En lang række store EU-europæiske lande - senest Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien - har sat brugen af AstraZenecas coronavaccine i bero efter meldinger om blodpropper blandt personer, der har modtaget vaccinen.

Sverige, Storbritannien og Belgien har til gengæld valgt fortsat at vaccinere med AstraZeneca-vaccinen.

Fælles for de tre lande er, at de foreløbig ikke vil suspendere brugen af vaccinen, fordi det ikke er påvist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og udviklingen af blodpropper eller andre alvorlige lidelser.

Mandag aften oplyser Läkemedelsverket - Sveriges svar på Lægemiddelstyrelsen - at der efter styrelsens opfattelse ikke er nogen grund til at pakke AstraZeneca-vaccinerne væk.

- Vi har endnu ikke set nogen data, som tyder på, at der er en årsagssammenhæng, siger Karl-Mikael Kälkner, der er sikkerhedsekspert hos Läkemedelsverket, til tv-stationen SVT.

Den svenske styrelse skriver på sin hjemmeside, at den fortsat undersøger, om der skulle være en sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og udviklingen af blodpropper og lave niveauer af blodplader.

Både blodpropper og et lavt antal blodplader er registreret hos mennesker, der er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca.

De mulige bivirkninger er registreret hos personer i Norge, Danmark, Østrig, Bulgarien og Italien.

- I Sverige er der foreløbig ikke rapporteret sådanne tilfælde, skriver Läkemedelsverket på sin hjemmeside.

Den britiske lægemiddelstyrelse - The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - følger også udviklingen nøje.

Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Og foreløbig ser den ligesom Sverige ingen grund til at sætte AstraZeneca på pause.

- Folk skal stadig tage imod covid-19-vaccinen, når de får den tilbudt, siger styrelsens sikkerhedschef, Phil Bryan, på hjemmesiden.

Han lægger vægt på, at der indtil videre er givet 11 millioner doser med AstraZenecas vaccine i Storbritannien.

- Og antallet af blodpropper, der er rapporteret hos personer, der har fået vaccinen, er ikke højere, end det ellers ville være i den vaccinerede del af befolkningen, lyder det fra Phil Bryan.

På den anden side af Den Engelske Kanal fortsætter Belgien ligeledes med at bruge AstraZeneca i kampen mod coronavirus.

Da Sundhedsstyrelsen i Danmark torsdag besluttede at indstille brugen af vaccinen, udtrykte Belgiens sundhedsminister, Frank Vandenbroucke, sin undren over for det belgiske medie VRT NWS.

- Hvad danskerne gør, er svært at forstå.

- Desværre dør mennesker af blodpropper hele tiden, men det er ikke tilfældet, at flere dør på grund af AstraZeneca, sagde ministeren til mediet ifølge The Brussels Times.

Han henviste derefter til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har "en frygtelig masse data i Europa", og at EMA ikke har fundet nogen sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper.

Senest mandag har EMA sagt, at "fordelene ved AstraZenecas vaccine stadig opvejer risici". Det er således ikke konkluderet, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper.

Dette bliver i øjeblikket undersøgt.

/ritzau/