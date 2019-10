Svensk diplomat siger, at Nordkorea ikke har lukket dørene for forhandlinger med Trump-administrationen.

Nordkorea og USA har fået indbydelse til et nyt møde i Sverige, meddeler den svenske udsending Kent Härstedt i Seoul ifølge Sveriges Radios nyhedsafdeling SR Ekot.

De seneste diplomatiske møder om nedrustning og afspænding fandt sted på Lidingö ved Stockholm i begyndelsen af denne måned. De blev afbrudt af Nordkorea.

Men USA har flere gange siden signaleret, at det er åbent over for nye forhandlinger.

Forhandlingerne er omgærdet af hemmelighedsfuldhed, og det er uklart, hvor langt parterne er fra hinanden, og om de har haft hemmelige kontakter i de seneste uger.

Den svenske udsending har netop besøgt Kina og fører nu drøftelser i Seoul om Nordkorea.

- Vi fører nu en dialog med alle involverede parter - navnlig med USA og Nordkorea, siger Härstedt til det svenske nyhedsbureau TT.

Nordkorea afbrød forhandlingerne med USA med en klage om, at amerikanerne "ikke havde taget noget med til forhandlingerne".

Härstedt fastslår nu, at Pyongyang "ikke har lukket nogen døre".

Møderne mellem Nordkorea og USA i begyndelsen af denne måned på et konferencecenter på det landlige Lidingö var det første arbejdsmøde mellem parterne, siden præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes i juni på grænsen mellem Nord- og Sydkorea.

Der blev de enige om at genstarte forhandlingerne. De gik i stå efter et topmøde i Vietnam i februar, der endte resultatløst.

Trump og Kim havde deres første møde i Singapore i juni sidste år. Her sagde parterne i en kort sluterklæring, at en atomvåbenfri koreansk halvø er målet.

Selv om det er meget småt med resultater, så er der tilsyneladende et godt personligt forhold mellem Trump og Kim.

/ritzau/TT