Tyrkisk udenrigsminister har ifølge sin svenske kollega udtrykt håb om, at Sverige snart bliver Nato-medlem.

Allerede om et par uger er det Tyrkiets håb, at Sverige bliver Nato-medlem.

Det er ifølge den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, beskeden fra hans tyrkiske kollega, Hakan Fidan, da de to talte sammen tirsdag.

- Der sagde han, at han håber, at Sverige kan blive medlem inden for et par uger, siger Billström i en udtalelse til svenske medier.

Om det betyder to uger eller længere, vil den svenske udenrigsminister ikke komme ind på.

- Jeg definerer ikke uger. Jeg siger bare, hvad den tyrkiske udenrigsminister sagde. Han sagde medlem, siger Billström.

De to udenrigsministre talte sammen i forbindelse med et møde mellem Nato-landenes udenrigsministre i Bruxelles tirsdag.

En unavngiven kilde i USA's udenrigsministerium bekræfter over for Reuters, at Fidan har meddelt sin svenske kollega, at han arbejder på at få Sveriges Nato-ansøgning godkendt.

- Jeg vil sige, at sammenfatningen af mødet var, at det vil ske inden årets udgang, siger den højt placerede kilde.

Tyrkiet og Ungarn er stadig de to eneste Nato-lande, der ikke har godkendt Sveriges ansøgning om medlemskab af forsvarsalliancen.

I samtalen mellem Billström og Fidan kom den tyrkiske minister ikke ind på, hvad der kommer til at ske i de næste uger, siger Billström.

Sagen er taget op af det udenrigspolitiske udvalg i Tyrkiets parlament, men der er endnu ikke en dato for afstemning i parlamentet.

Tyrkiets tøven kan også handle om, at de fortsat venter på at få lov til at købe F-16 fly fra USA. Men det kom Billström ikke ind på.

Regeringen tager dog ikke forskud på glæderne, siger han.

- Det er naturligvis glædeligt at høre, at processen måske vil bevæge sig fremad, men vi ved jo også, at det handler om at se, at ting rent faktisk sker, inden man tager sejren på forskud. Det kommer den svenske regering ikke til, siger han.

Tidligere tirsdag udtrykte Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skuffelse over, at Sverige endnu ikke er blevet medlem.

- Tiden er inde til, at Tyrkiet ratificerer ansøgningen, lød hans opfordring.

/ritzau/TT