Den svenske anklagemyndighed har genoptaget efterforskningen af en voldtægtssag mod Julian Assange.

Sverige har besluttet at genoptage en voldtægtssag mod den australske journalist og WikiLeaks-stifter Julian Assange.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed på et pressemøde.

Assange blev i 2010 sigtet for voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. Efter at Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i London i 2012, droppede Sverige dog efterforskningen.

Men nu er efterforskningen åbnet igen. Det oplyser viceoveranklager Eva-Marie Persson mandag formiddag på et pressemøde.

Hun oplyser, at årsagen, til at sagen i første omgang blev droppet, ikke havde noget med beviserne at gøre. Det handlede i stedet om omstændighederne.

/ritzau/