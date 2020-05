Mens flere lande arbejder på at indføre apps til at spore smittekæder, siger Sveriges statsepidemiolog nej.

Sverige har ikke tænkt sig at holde øje med coronavirussets spredning i landet gennem en app til smartphones.

Det siger statsepidemiolog Anders Tegnell til Sveriges Radio.

Det er Tegnell, der tegner den svenske sundhedsstyrelse Folkhälsomyndighetens strategi i kampen mod coronavirus.

- De ressourcer, som det ville kræve at smittespore alle de her mennesker, er ikke rimelige. Desuden skal man teste rigtig mange mennesker, før det her overhovedet har nogen effekt, siger Tegnell.

I Danmark og lande som Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Finland ønsker man ifølge Sveriges Radio at benytte sig af sporingsapps.

Det vil blandt andet kunne hjælpe med at opspore smittekæder.

Tegnells udmelding markerer dermed endnu et eksempel på et Sverige, der i vid udstrækning går egne veje under coronavirusudbruddet.

I forvejen har Sverige valgt en noget mindre restriktiv tilgang til udbruddet end mange andre lande - herunder Danmark.

Blandt andet har skoler og restauranter på intet tidspunkt været lukket.

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger, at svenskernes ret til privatliv er en af grundene til, at man ikke umiddelbart har en app på vej.

- Teknikken rummer rigtig mange juridiske problemer, som skal løses, så den ikke krænker ens privatliv, siger Anders Tegnell.

- Alle kolleger, jeg snakker med, har samme problem med beskyttelse af privatlivet og det juridiske, siger han til et spørgsmål om, at mange europæiske lande allerede er i gang med at udarbejde en app.

Tegnell siger til Sveriges Radio, at han ikke udelukker en sporingsapp, hvis de svenske smitte- og dødstal begynder at stige markant.

Sverige har under udbruddet registreret 2669 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til cirka 26 dødsfald per 100.000 indbyggere.

I Danmark lyder tallet på cirka 8,2 dødsfald per 100.000 indbyggere.

