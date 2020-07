Yderligere to med corona er registreret døde i Sverige. I alt er der nu 5702 dødsfald med covid-19.

Der er siden mandag registreret yderligere to døde i Sverige med coronavirus. Det oplyser sundhedsmyndighederne tirsdag.

I alt er der i Sverige dermed registreret 5702 dødsfald med covid-19.

Samlet er 79.494 personer nu bekræftet smittet. Det er 99 flere end mandag.

De svenske sundhedsmyndigheder siger, at de har stor kapacitet til at håndtere krisen.

- Vi har stor tilgængelig kapacitet på vores intensivafdelinger, siger Johanna Sandwall, som leder kriseberedskabet i Socialstyrelsen i Stockholm.

- Det er vigtigt, at vi fortsat følger Folkhälsomyndighetens råd. Men det er også vigtigt, at man ikke tøver med at søge behandling, hvis man mener, at man har brug for det, siger hun.

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger, at det gælder om at fare med lempe i den nuværende fase, og at man ikke skal fremskynde noget for at få folk tilbage til deres arbejdspladser.

Til et spørgsmål om, hvorvidt sundhedsmyndighederne har nye retningslinjer siger Tegnell:

- Nej, vi har ikke planer om at ændre noget på kort sigt.

Han siger, at Folkhälsomyndigheten forudser en øgning i antallet af smittede frem mod efteråret. Han udtrykker bekymring over, at der er stadigt stigende antal covid-19-tilfælde i Europa og i verden som helhed.

Tegnell sagde i sidste uge, at der i Sverige er "meget få", der er alvorligt syge med coronavirus.

/ritzau/TT