Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I onsdags hævede den svenske efterretningstjeneste Säpo trusselsniveauet – blandt andet efter Rasmus Paludans koranafbrændinger.

Nu går Sverige skridtet videre.

Politiet i Stockholm har iværksat planen 'Doris', som sender hele hovedstadens politistyrke i alarmberedskab – og forbereder politiet på mulige terrorangreb.

»Man venter ikke på, om noget kommer til at ske mod Sverige. Spørgsmålet er i stedet, hvad der kommer til at ske,« oplyser en kilde til Aftonbladet.

Ifølge den svenske avis er truslen øget både i Sverige og mod svenske interesser i udlandet.

Terrortruslen kommer blandt andet fra en gammel kending, som før har vist, at man absolut ingen midler skyr.

Islamisk Stat har således opfordret til angreb mod Sverige efter Rasmus Paludans meget omtalte koranafbrændinger foran Tyrkiets ambassade i Stockholm – som efterfølgende fik vrede demonstranter til at afbrænde svenske flag.

Aftonbladets kilde fortæller, at alle betjente nu har fået besked på at være 'mentalt forberedte på et angreb' og sikre, at deres udstyr er i orden.

Iværksættelsen af 'Doris' betyder også, at sikkerhedsopbuddet øges ved 'symbolsk vigtige objekter'.

Præcis hvor sikkerheden forøges ønsker politiet i Stockholm ikke at oplyse overfor Aftonbladet.

Trusselsniveauet i Sverige er på niveau tre på en skala fra et til fem.