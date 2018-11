Hjemløse migranter fra primært Rumænien er udsat for forskelsbehandling i Sverige, vurderer Amnesty.

Østeuropæiske migranter lever i "desperate og farlige situationer i Sverige".

Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport.

Og de svenske myndigheder gør ikke noget for at ændre situationen. Tværtimod udsætter de selv migranterne for diskrimination og forskelsbehandling, mener Amnesty.

Migranterne stammer primært fra Rumænien. De nægtes adgang til herberger og basal lægehjælp, står der i rapporten. Ligesom at de ofte udsættes for chikane fra politiet, hvis de tigger på gaden.

Ifølge organisationen har myndighederne "opgivet" at hjælpe migranterne.

Rapporten hedder "Sverige: En kold velkomst: Udsatte EU-borgeres menneskerettigheder er i fare". Den bygger på interviews med 58 migranter, hjælpeorganisationer og svenske politikere.

Sverige vurderer, at cirka 4700 hjemløse EU-migranter opholder sig i landet.

Flere svenske kommuner fremhæves omvendt også i rapporten for at tilbyde længerevarende ophold på bosteder til migranterne.

Det bidrager til en nødvendig "sikkerhed og stabilitet", der gør det muligt for migranterne at tænke langsigtet og søge arbejde, skriver Amnesty.

Den frie bevægelighed for arbejdskraft inden for EU samt EU-udvidelsen mod øst i 2004 og 2007 har medvirket til en stigning i antallet af hjemløse migranter. Ikke bare i Sverige, men også i Danmark.

Det viser en rapport fra Københavns Kommunes Socialudvalg, der er blevet til i samarbejde med projekt UDENFOR. Projekt UDENFOR arbejder med gadeplansarbejde, herunder hjemløshed og udstødelse.

Hjemløse migranter, der ikke har opholdstilladelse i Danmark, har meget få rettigheder. Blandt andet har de ikke ret til sundhedsydelser som hjemløse danskere eller at bruge de samme offentlige hjemløse tilbud.

Det står der i rapporten "Rapport om hjemløse migranter i København: Migranternes problematikker og behov".

/ritzau/